Россия объяснила, почему осуждает операцию США и Израиля против Ирана

Москва решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию Соединенных Штатов и Израиля, развязанную утром 28 февраля в отношении Ирана. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как подчеркнул дипломат, заявления американского и израильского руководства не оставляют ни малейших сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности.

Россия выражает соболезнования народу Ирана в связи с циничным убийством США и Израилем верховного руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, а также варварской атакой на школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибло свыше 150 человек, цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Москва осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств. Известие о гибели духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, было встречено в нашей стране с возмущением и глубоким сожалением.

Президент России Владимир Путин вынес ситуацию на Ближнем Востоке на обсуждение с Советом безопасности. В Кремле подтвердили, что члены Совбеза оценили события в Иране. Подробности не разглашаются.