Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах

Российским пенсионерам нужно в некоторых случаях обращаться в Социальный фонд, чтобы оформить и получить определенные льготы и меры поддержки. Об этом рассказала в понедельник, 2 марта, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, к таким льготам можно отнести доплату пенсионерам с иждивенцами, доплату за сельский стаж (если его не учли при начислении пенсии), надбавку за уход пенсионерам при достижении 80 лет.

Кроме того, лично требуется оформлять субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы пенсионера на "коммуналку" оказываются выше установленной в регионе планки.

Налоговые вычеты при расходах на лечение и приобретение лекарств не начислят автоматически, если пенсионер не обращается за ними персонально — Соцфонд может попросту не владеть полной информацией, цитирует Иванову-Швец агентство "Прайм".

Ранее член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при думском комитете по экономической политике Валерий Тумин предупреждал, что некоторые меры поддержки требуют от пенсионеров подачи заявления. Например, доплата за иждивенцев оформляется только через личное обращение в Социальный фонд с подтверждением факта содержания кого-либо пенсионером.

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отмечал, что российское законодательство предусматривает такую льготу, как бесплатное протезирование зубов. Воспользоваться этой возможностью могут, в частности, военные пенсионеры. Для оформления льготы нужно обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами.