Мария Голубкина послала журналистку, которой давала интервью за деньги

Мария Голубкина оскандалилась. С журналисткой, которую актриса назвала "теткой", она так разговаривала, что та просто отказалась брать интервью. "Ну тогда и не надо", - не растерялась артистка в ответ.

Самое интересное, что это интервью было за деньги. "Потому что мне это интервью не надо… В общем какое-то хамье. Репортерша мне сказала: "Тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты в ж***, дура старая… Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему", - заключила Мария Голубкина в своих соцсетях.

Однако это еще не все. Артистка попала в новую переделку. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария Голубкина пожаловалась ,что пришла в театр, а там ее место занял какой-то мужчина. "Это мое место, я просто отошла", - сказала ему актриса, перед этим рассыпавшись в извинениях.

Тот пересел на соседнее кресло, но не тут-то было. "И это место тоже мое. Мне дали два", - одернула мужчину Голубкина. Когда тот вообще ушел, актриса не выдержала. "Надо было сумку поставить… Вот же, с*** обнаглевшие..." - выругалась Мария Голубкина, сообщив, что уже не в первый раз оказывается в такой ситуации.

