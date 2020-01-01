Названа возможная причина самоубийства сенатора Джабарилова

Причиной самоубийства предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова могли стать финансовые проблемы.

"В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы, которые и могли стать причиной его самоубийства", - рассказал собеседник ТАСС.

Это была не первая попытка самоубийства - бизнесмен пытался покончить с собой в 2020 году.

Джабраилов за день до своей смерти записал обеспокоенное сообщение из-за ирано-израильского конфликта. Он посочувствовал российским туристам, которые оказались в сложной ситуации в Дубае. На видео слышно, он с трудом разговаривает.

Также известно, что Джабраилову по решению налоговой блокировали операции по банковским счетам. Baza выяснила, что бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джефри Эпштейна. Экс-сенатор якобы переписывался с его помощницей Гислейн Максвелл и поддерживал с ней дружеские отношения.

Тело российского бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в ЖК "Vesper Tverskaya" в Москве. По данным источников "Ъ", рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Никакой предсмертной записки он не оставил. Следственный комитет начал проверку.