Собянин: Пешеходный мост на Болотной набережной будет достроен до конца года

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Это необычный проект, ведь сооружение пройдёт под другим мостом - Малым Каменным, что позволит превратить остров Балчуг в одно из самых комфортных мест для прогулок.

Не просто перейти на другую сторону улицы Серафимовича, а получить яркие эмоции, прикоснувшись к облику старой классической Москвы. Именно такую цель преследовали архитекторы, когда разрабатывали эскиз, который сегодня начали воплощать в жизнь – каким будет новый пешеходный мост вдоль русла водоотводного канала на Болотной набережной.

"Приступили и перешли в активную фазу строительства пешеходного моста. Проект относительно небольшой, но достаточно технологически сложный и важный для центра Москвы. По сути дела, создаём единое пешеходное пространство от болотной, до ДК "ТЭЦ", "Ударника", ну и дальше до Парка Горького и Воробьевы горы. Всё это будет единое пешеходное пространство. Пешеходный мост создаст возможность комфортного передвижения без выхода на проезжую часть", - сообщил Собянин.

Функций у такого перехода несколько. Первая – практическая. Светофор для пешеходов на Малом Каменном мосту можно будет убрать. Автомобильный поток станет свободней. Вторая – эстетическая. Это не просто мост, а пешеходное пространство для прогулок на острове Балчуг. И третья - рекреационная. Комфортная зона, которую в тёмное время суток будет украшать красочная иллюминация, станет новым местом притяжения в столице.

"Мост будет располагаться на 16 опорах. Сам мост будет в светлых бежевых тонах. И архитектурная подсветка в бело-синих тонах", - пояснил Александр Вишняков, инженер строительного контроля.

Удовольствие от прогулок по этой части Москвы останется надолго. Длина пешеходной зоны - 170 метров, а ширина - как два автобуса. В час по этому переходу смогут пройти до полутора тысяч человек. Чтобы на время монтажных работ не перекрывать проезжую часть, решились на редкий в строительстве случай - сооружать мост будут "с воды". Для этого подготовили несколько барж, плавучий кран и ледокольные буксиры.

"Мы работаем в условиях сжатого габаритного пространства, как московского нашего центрального округа, так и мостовые сооружения с ограниченным габаритным параметром. Поэтому мобилизован флот. За моей спиной находятся баржи, буксиры, которые привозят сюда необходимые строительные материалы, а также участвовали в работе по организации укрепления данной насыпи", - отметил Иван Собкалов, заместитель начальника управления по благоустройству городской среды ДКР Москвы.

Подмостовое пространство в этом районе - это завершающий этап большого проекта: единого пешеходного маршрута – от Воробьёвых гор через Парк Горького до острова Балчуг. А впервые прогуляться по этой территории можно будет уже в конце этого года.