На востоке Москвы ночью тушили склад

Несколько часов понадобилось столичным спасателям, чтобы потушить крупное возгорание на востоке Москвы. Накануне поздно вечером загорелся склад на 1-ой Владимирской улице.

Огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного строения и быстро охватил площадь в 350 квадратных метров. На кадрах, снятых очевидцами, видны яркие языки пламени и густой дым. Тушение осложнялось высокой загрузкой помещений.

Что именно хранилось на складе - не уточняется. Ликвидировать возгорание удалось около трёх часов ночи. Информации о пострадавших не поступало.