Российский еврейский конгресс провел благотворительный вечер

В преддверии праздника Пурим Российский еврейский конгресс провёл благотворительный вечер. Для гостей - а это представители творческой интеллигенции, учёные, артисты, главы еврейских общин страны - устроили не просто концерт, а настоящий пуримский карнавал!

Площадка Московского гольф-клуба для этого подошла идеально. Праздничное настроение создавали артисты театра "Шалом", которые подготовили специальный спектакль "Чудо". По традиции, все собранные средства направят на помощь детям из малообеспеченных семей.