Проект "Московское долголетие" отмечает восьмилетие со дня создания

Своё восьмилетие "Московское долголетие" встречает бодро. Набирает скорость даже на льду. Финал Зимнего сезона на Воробьевых горах объединил всех: бабушек с дедушками, детей и внуков.

Кто бы мог подумать в 2018-м, что предложение людям серебряного возраста оздоровиться, обучиться и качественно отдохнуть превратится в столь мощное и объединяющее движение? "Московское долголетие" сейчас - это свыше 730 тысяч участников, десятки направлений, более 140 центров - практически в каждом районе столицы. И всё благодаря проекту мэра Москвы.

"Московскому долголетию" — 8 лет. Благодаря энергии участников и уникальным программам проект давно стал неотъемлемой частью города, одной из его визитных карточек и помог столице войти в тройку регионов-лидеров по средней продолжительности жизни. Сегодня этот показатель у нас превышает 80 лет", - сообщил Собянин.

Начинали с мастер-классов с приглашенными инструкторами. А сейчас сами участники ведут занятия и создают клубы по интересам. Во флагманском центре "Сокольники" для них - раздолье.

"Функционирует около 70 организованных клубов. По направлению основные - это, конечно, творчество и спортивное направление", - отметил Василий Суханов, территориальный управляющий сети центров проекта "Московское долголетие" по Восточному административному округу Москвы.

Современное и стильное пространство на трех этажах посещают до двух сотен участников проекта в день. И уходить им отсюда не хочется. Здесь шлифуют знание немецкого. Рядом готовятся к очередному турниру по настольному теннису.

О давлении здесь не говорят - с такими возможностями люди забывают о врачах. Кто скажет, что выполняющую сложнейшие упражнения Наталью дома ждут внуки, а подтянутой Екатерине - за 70?

В 2025-м запустили свыше 15 новых направлений, появился единый календарь занятий, включая самые востребованные направления: гоупро - концерты, экскурсии, школы сомелье и бариста.

Дошло до того, что молодежь мечтает поскорее выйти на пенсию, чтобы стать частью "Московского долголетия". И это не шутка. Проект помогает найти свою половинку. Людмила и Игорь сыграли свадьбу полгода назад.

"Каждый может выбрать себе занятие по душе, найти новые знакомства, объединиться с единомышленниками и проводить время интересно для себя", - рассказала Евгения Колесникова, территориальная управляющая центров Московского долголетия по Центральному административному округу Москвы.

Планы на этот год - грандиозные. Участники проекта с нетерпением ждут новые соревнования, фестивали и состязания.