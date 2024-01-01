"Коварная женщина": Петр Дранга публично обратился к Агате Муцениеце

О том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. 1 декабря того же года Агата родила Петру дочь. Для Дранги девочка стала первенцем, а у Муцениеце есть двое детей от брака с Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

Агата и Петр предпочитают не выставлять напоказ детали своей частной жизни. Но накануне, 1 марта, известный музыкант не смог промолчать, ведь это был день рождения его возлюбленной. В своем официальном телеграм-канале артист опубликовал фотографию с Муцениеце и обратился к имениннице:

"Моя любимая жена! Ты со мной, за мной, и пусть твое сердце никогда не волнуется ни по каким поводам, кроме хороших. Ты мой лучший спектакль, самый приятный ужас, и самая прекрасная коварная женщина). Честнее и добрее девушки я не встречал. С Днем рождения тебя, лети".

Интересно, что в Сети неоднозначно отреагировали на поздравление Дранги. Одним сочли его очень "милым", другие же не поняли, зачем аккордеонист-виртуоз назвал Агату Муцениеце "ужасом" и "коварной женщиной".

К слову, актриса предпочла не устраивать грандиозное торжество по случаю дня рождения, ограничившись лишь праздником в узком семейном кругу.

