Ассортимент товаров для постного стола расширили на московских ярмарках

На прилавках московских ярмарок стало больше товаров для постного стола. В павильонах, расположенных по всей столице, горожане смогут купить морошку, сыродавленное масло, кедровые орехи.

Фермеры со всей России привозят свои товары, которые нельзя найти в обычных сетевых магазинах. Конечно, горожане могут купить и обычные продукты, например, рыбу из Мурманска или вологодские сыры. На ярмарке можно совершить настоящее гастрономическое путешествие в разные уголки нашей страны.

"Такие монорегиональные ярмарки - их все больше и больше. И московские ярмарки приглашают агроагрегаторов приезжать, привозить продукцию своих регионов, потому что она очень интересная. Такая кулинарно-историческая, особенно в год единства народов, который у нас в этом году объявлен президентом, это очень такая интересная, хорошая, вкусная и полезная история", - отметила Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки".