ВС России освободили Резниковку и Дробышево

Бойцы российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции освободили населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над населенным пунктом Круглое в Харьковской области.

Как уточнило Министерство обороны России в понедельник, 2 марта, отличились подразделения группировок "Запад", "Юг" и "Север", сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов, комментируя динамику спецоперации, подчеркивал: российская армия на деле доказывает способность обеспечить суверенитет нашего государства и отстоять его национальные интересы. Вместе мы приближаем нашу общую победу, отметил глава Минобороны.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что России нужна победа в специальной военной операции — для нашей страны сейчас нет ничего важнее. Политик пояснил, что "победа нужна не сама по себе", а для того, чтобы у нашей страны было будущее.