Иран объявил о полномасштабной войне с США и Израилем

Иран находится в состоянии "полномасштабной войны" с США и Израилем.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Тегеран отомстит США и Израилю за убийство верховного лидера Али Хаменеи.

Ранее глава МИД заявил, что в Иране хорошо развита политическая система. Убийство верховного лидера не означает смену режима.

"У нас очень хорошо развитая политическая система <…> Система достаточно сильна, чтобы противостоять любым потрясениям", - сказал он в интервью Al Jazeera.

Утром 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану, в ответ Тегеран нанес удары по военным базам США в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании. В результате ударов Израиля и США по Ирану был убит аятолла Али Хаменеи. Он правил Республикой более 36 лет.