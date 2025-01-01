Песков опроверг прекращение диалога с США из-за событий в Иране

Россия продолжает общение с руководством стран, затронутых обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в понедельник, 2 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил официальный представитель Кремля, Москва анализирует ситуацию после атак Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Политик выразил разочарование тем, что на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах ситуация деградировала до прямой агрессии.

При этом "мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны", заверил Песков. Он рассказал, что глава государства Владимир Путин планирует "как минимум один" международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что Москва решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Дипломат обвинил американское и израильское руководство в циничном убийстве духовного лидера Ирана, а также в варварской атаке на школу для девочек — погибли более 150 человек, в том числе около ста детей.

В апреле 2025 года Владимир Путин ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. МИД России уточнял, что наше государство не обязано по этому документу оказывать военную помощь, но будет предпринимать усилия по урегулированию ситуации. Договор о стратегическом партнерстве не является военным соглашением, хотя и содержит пункты о военно-техническом сотрудничестве.