Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху: его судьба остается неизвестной

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Судьба главы израильского кабмина остается неизвестной, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Также Иран ударил по месту расположения командующего военно-воздушными силами (ВВС) армии Израиля.

Армия Израиля зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана. В стране работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану, в ответ Тегеран нанес удары по военным базам США в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании.