Дочь-качок Марии Шукшиной попала в больницу: все лицо раздуло

Анна Шукшина — первенец популярной актрисы Марии Шукшиной. Несколько лет назад Аня увлеклась бодибилдингом и полностью изменила свое тело. От хрупкой наследницы актерской династии не осталось и следа.

Внучка Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной доказала, что она — девушка волевая и целеустремленная. Чтобы обзавестись огромными бицепсами, Анна часами занимается в спортзале и тщательно следит за своим питанием.

На днях дочь Марии Шукшиной приняла участие в турнире, где выжала штангу весом 115 килограммов. Однако после этого ее увезли в больницу. Об этом рассказала сама Анна в соцсетях.

"Пожала 115 кг. Шла к сегодняшним соревнованиям без малого шесть лет. Шесть лет поиска своего тренера (штангу подает), шесть лет не пропускала тренировки по жиму. Я мастер спорта", - вначале похвасталась Анна.

Затем она сообщила не такую радостную новость. Оказалось, Анне пришлось обратиться за врачебной помощью, потому что у нее раздуло все лицо из-за неприжившегося зубного импланта. "Прямо с помоста я поехала на госпитализацию", - уточнила Шукшина.

Напомним, что с именитой матерью дочь-качок не общается уже много лет. Недавно на ток-шоу единственная дочь Марии Шукшиной призналась, что якобы с детства испытывала давление и даже насилие со стороны матери. По словам Анны Шукшиной, актриса могла ударить ее за малейшую провинность, например, за уроки. При этом с сыновьями, Макаром, Фомой и Фокой, якобы артистка так строго себя не вела.

Анна отметила, что даже бодибилдингом занялась, чтобы понравиться матери. Но и тут ей не удалось завоевать ее любовь и тепло. По словам Шукшиной, это стало последней каплей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>