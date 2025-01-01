Семеро граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, испытывают проблемы с возвращением домой, поскольку украинская сторона не готова их принять. Об этом рассказала в понедельник, 2 марта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что российские бойцы в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой. Остальные находятся в пунктах временного размещения в России.

Как сообщила Москалькова, семь человек пожелали вернуться домой, однако в нынешних условиях "это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину".

Политик раскрыла механизм согласования: "Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе". Однако Киев до сих пор не отреагировал и не подтвердил готовность принять своих граждан, цитирует Татьяну Москалькову РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала, что удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться родным людям. Москалькова напомнила, что Россия и Украина — единый народ, почти у каждого из нас есть друзья или родные, которые "остались на другой стороне".

Киевский режим при этом не проявляет особой тяги к возвращению своих пленных. Помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что из 1000 пленных военных ВСУ, которые обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их домой, украинская сторона приняла лишь двоих.