Губернатор Амурской области рассказал Путину о динамичном развитии региона

Амурская область развивается динамичными темпами по всем ключевым направлениям. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Василий Орлов на рабочей встрече в Кремле.
Отличные показатели - в сельском хозяйстве. Регион ежегодно ставит рекорды урожайности - в частности, по зерновым и сое. Безработица - ниже средней по стране. Иностранную рабочую силу в области не используют.
Власти реализуют десятки проектов и социально-экономических программ в сфере жилого и дорожного строительства, газификации, развития промышленности. Возводят крупные предприятия. Модернизировали аэропорт Благовещенска. В декабре он принял миллионного пассажира.
Орлов: В целом год был для региона успешным. Я вас хочу искренне поблагодарить за поддержку, правительство. Постараемся и впредь вас радовать результатами.
Путин: Хорошо. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65 процентов ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов.
Орлов: Спасибо, Владимир Владимирович.
Путин: И еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, тоже положительная. У вас увеличивается численность постоянного населения.
Орлов: Так точно.