Губернатор Амурской области рассказал Путину о динамичном развитии региона

Амурская область развивается динамичными темпами по всем ключевым направлениям. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Василий Орлов на рабочей встрече в Кремле.

Отличные показатели - в сельском хозяйстве. Регион ежегодно ставит рекорды урожайности - в частности, по зерновым и сое. Безработица - ниже средней по стране. Иностранную рабочую силу в области не используют.

Власти реализуют десятки проектов и социально-экономических программ в сфере жилого и дорожного строительства, газификации, развития промышленности. Возводят крупные предприятия. Модернизировали аэропорт Благовещенска. В декабре он принял миллионного пассажира.