Россиянам предложили способ эвакуироваться из Ирана

У граждан России есть возможность выехать из Ирана автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Об этом рассказали в понедельник, 2 марта, в российском посольстве в Ашхабаде.

Дипломатическая миссия обратилась к согражданам, которые не могу вылететь из Ирана самолетом в связи с закрытием воздушного пространства — рейсы прекращены после начала военных операций США и Израиля против исламской республики.

Как пояснили в российском посольстве, покинуть Иран можно на машине, однако выезд возможен только через пограничный переход "Сарахс" на ирано-туркменской границе, сообщает ТАСС.

Тем временем бывший полномочный представитель Армении в Антитеррористическом центре СНГ Геворг Минасян предупредил, что Армения, Туркмения и Азербайджан должны приготовиться к потоку беженцев из Ирана. Эксперт отметил, что при таком сценарии потребуется наладить взаимодействие между министерствами по чрезвычайным ситуациям стран Содружества, а также развернуть оперативные штабы для приема, размещения и фильтрации беженцев.

Тем временем спецборт МЧС России эвакуировал из Египта 84 россиян. Самолет отправили по указанию российского лидера Владимира Путина и поручению главы министерства Александра Куренкова. Домой вернулись дипломаты и члены их семей, которые ранее покинули Израиль через сухопутную границу.