Американские власти при решении начать военную операцию против Ирана "не нацеливались" на духовного лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи. В этом заверил госсекретарь США Марко Рубио.

О неожиданном признании главы внешнеполитического ведомства рассказал конгрессмен Майк Тернер в интервью CBS News. По словам республиканца, он обсуждал эту тему с госсекретарем и прямо задал вопрос о гибели Хаменеи.

Как утверждает Тернер, Марко Рубио "очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана". Из этого конгрессмен сделал вывод, что Соединенные Штаты, вопреки критике со стороны других государств, "не предпринимают действий по смене правительства в Иране".

Однако утверждение главы Госдепа о отсутствии намерении устранить аятоллу Хаменеи идет вразрез с высказываниями президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил в беседе с журналистом ABC News Джонатаном Карлом, что "убил его (Хаменеи) раньше, чем он убил меня", потому что иранское руководство якобы дважды предпринимало попытки устранить самого Трампа.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что заявления американского и израильского руководства не оставляют ни малейших сомнений: единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности.