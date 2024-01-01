Первое фото Лерчек после родов: вот как выглядит четвертый ребенок блогера от танцора

В конце февраля Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, стали родителями. У пары родился сын.

Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

А теперь счастливый новоиспеченный отец показал фото прямо из родовой палаты. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Луис выложил несколько кадров. Судя по ним, танцор присутствовал на родах Лерчек, а также сам перерезал пуповину. По словам мужчины, все пошло не по плану, потому что изначально блогер и танцор прибыли в клинику на плановое УЗИ, но там оказалось, что надо срочно делать кесарево сечение.

"Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" - сообщил Луис.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Интересно, что Валерия и Луис пока официально не оформили отношения. Ранее Чекалина жаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.

Дело в том, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>