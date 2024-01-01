Собянин: Оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22%

За прошлый год оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22%, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, в столице выпускают оборудование для нужд предприятий, транспорта, бытового использования: от светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей.

Выручка московских производителей электрического оборудования по итогам 2025 года достигла почти 300 миллиардов рублей. По сравнению с 2024-м показатель увеличился на 21,7% в сопоставимых ценах.

