Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в понедельник, 2 марта, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает эмиратское информационное агентство WAM, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по развитию событий в регионе.

Администрация президента России подтвердила факт разговора, уточнив, что с обеих сторон была акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу. Владимир Путин напомнил, что Москва многое сделала для содействия мирному урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Также президент России поблагодарил лидера ОАЭ за усилия по оказанию помощи россиянам, в том числе туристам, оказавшимся в столь непростое время в арабском государстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия продолжает общение с руководством стран, затронутых обострением ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует "как минимум один" международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров побеседовал со своим коллегой из ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном. Дипломаты подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации на Ближнем Востоке, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива. Также политики высказались за немедленное прекращение боевых действий и возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.