Радиостанция УВБ-76 выдала в эфире в понедельник, 2 марта, два сообщения. Прозвучали они вслед за резким обострением ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль начали военные операции в отношении Ирана, исламская республика ответила обстрелами американских и военных объектов в ряде государств региона.

Как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность так называемого радио Судного дня, в 12:33 мск прозвучало слово "Долгогривый". Затем, в 14:02, в эфир вышло сообщение "Дегазатор".

11 февраля "Жужжалка" выдала рекордную порцию слов — всего за день в эфир было выдано 24 сообщения. Многие обратили внимание на то, что среди прозвучавших на радиостанции в тот день слов было "СССР".

Красноречиво отреагировала "Жужжалка" на сообщения о том, что Великобритания и Франция намереваются предоставить киевскому режиму ядерное оружие. В эфире прозвучали слова, из которых можно составить вполне осмысленное словосочетание "Коварный ликвидатор".