Украинский лидер разрешил военным администрациям эвакуировать детей без согласия родителей. Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, он опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Подписанный Зеленским документ позволяет вывозить детей из возможных мест боевых действий даже в случае отказа их родителей от эвакуации. Местным военным администрациям дано право принимать решение об обязательном вывозе несовершеннолетних в безопасные регионы, передает ТАСС.

Подконтрольные Киеву региональные военные администрации часто объявляют эвакуацию из-за приближения линии фронта. По данным властей, за 8 месяцев из прифронтовых регионов были эвакуированы более 160 тысяч жителей. Кроме того, после публикации файлов Эпштейна в США появилась информация о причастности четы Зеленских к торговле людьми.