Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский соврал о причине прекращения транзита российской нефти в Европу — трубопровод "Дружба" в действительности не был поврежден. Об этом объявил в понедельник, 2 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик обнародовал снимки со спутника, подтверждающие исправность "Дружбы". Как подчеркнул Орбан, "Зеленский должен прекратить шантаж, немедленно принять меры и возобновить поставки нефти в Венгрию".

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подтвердил, что, судя по снимкам со спутника, "нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости.

При этом украинские власти отказались допустить к объекту, якобы поврежденному ударами российских военных и не способному больше поставлять нефть, специалистов из Венгрии и Словакии.

Источники между тем предупредили, что прекращение транзита российской нефти в Европу под надуманным предлогом стало для Украины "выстрелом в ногу". Киев до прекращения поставок по "Дружбе" каждый месяц закачивал в нефтепровод около 40 тысяч метрических тонн нефти и наживался на этом. Теперь подзаработать не получится, не разоблачив собственную ложь.