Меган Маркл готовится к грандиозному возвращению в Великобританию: Уильяма и Кейт Миддлтон ждет нервотрепка

Меган Маркл активно готовится к возвращению в Великобританию вместе с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская не посещала родину мужа с 2022 года, когда приехала на похороны королевы Елизаветы II.

По словам друзей американской актрисы, она "вновь полна энергии" и намерена совершить громкое возвращение в Великобританию, которое будет иметь более глубокий смысл, чем просто визит вежливости. Близкие к герцогине источники утверждают, что скандал вокруг принца Эндрю "лишь укрепил ее решимость". "Она чувствует себя победительницей. Есть ощущение, что всем своим видом Меган показывает: “Мы пытались вам сказать”", — заявил один из приятелей Маркл.

Предполагается, что визит герцогов Сассекских совпадет с мероприятием, посвященным обратному отсчету до начала Invictus Games, организованных принцем Гарри. Однако, по словам источников, для самой американки поездка будет иметь особое значение.

"Она хочет показать британской публике, что они потеряли. Это не злость — это уверенность. Она не собирается возвращаться тихо. Если она приедет, то только на своих условиях", — уверяет знакомые Маркл.

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон настоятельно рекомендуют на время визита Сассекских уехать из страны, чтобы не подвергнуться провокациям Гарри и Меган. Якобы парочка "запасных" сделает все, чтобы потрепать нервы принцу и принцессе Уэльским.

Сассекские рассматривают возможность размещения в Бирмингеме во время визита. Заедут ли они в Лондон, пока под вопросом.