В Госдуме объяснили, подорожает ли бензин в России из-за событий в Иране

Объективных оснований для резкого подорожания бензина в России на фоне событий в Иране нет, однако у некоторых компаний может возникнуть соблазн нажиться. Такое мнение высказал в понедельник, 2 марта, заместитель главы комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин.

Как пояснил парламентарий, "мы нефть сами добываем, сами производим бензин, сами его на внутреннем рынке продаем". Это означает, что проблемы с нефтью в ближневосточном регионе не должны повлиять на цены для российских потребителей. Более того, "для нас повышение цены на внешних рынках — это положительно".

Однако, отметил Плякин, "для компаний появляются дополнительные возможности по доходам и, естественно, соблазн получить эти дополнительные доходы". С учетом этого компетентные органы должны проконтролировать ситуацию, так как "на внутреннем рынке никаких повышений цен на бензин для граждан нашей страны не должно быть".

Первый зампред думского комитета по энергетике Валерий Селезнев, в свою очередь, заявил изданию "Подъем", что нефть в свете военных действий на Ближнем Востоке может дойти и до 200 долларов за баррель. С этой точки зрения наша страна может оказаться в выгодном положении, потому что "если цена на энергоносители будет расти, мир будет заинтересован активнее покупать у России". Тем не менее, пока "очень сложно говорить с точки зрения общих выгод".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что власти страны должны предпринимать все необходимые меры для поддержания стабильных цен на топливо: "Что там происходит в других звеньях — потребителя мало интересует. Потребителю нужен результат".