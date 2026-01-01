Иран нанес удар по крупнейшим энергообъектам Катара

Энергетические объекты в Катаре атакованы иранскими дронами. В результате добыча газа приостановлена, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на катарское министерство обороны.

По данным телеканала, один дрон нацелился на резервуар с водой на электростанции в Месаиде. Второй беспилотник ударил по объекту компании Qatar Energy в промышленном городе Рас-Лаффан. В результате атаки Катар объявил о временной приостановке добычи газа, а цена газа на европейской бирже превысила 500 долларов.

Как сообщается, Катар разорвал дипломатические отношения с Ираном. Западные СМИ тем временем пишут, что ОАЭ и Катар за последние дни, отражая иранские удары, существенно израсходовали запасы зенитных ракет.