Зона ближневосточного конфликта неуклонно расширяется

Результат применения якобы высокоточного оружия: целились в телевизионную вышку, но разбомбили госпиталь в центре Тегерана и жилые дома. В Иране новые жертвы, которые коллективный Запад цинично называет сопутствующими потерями. Число погибших в результате атаки на начальную школу для девочек увеличилось до 170 человек.

Израильские СМИ сообщают, что удар нанесен по дому временного Верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Западная пресса его уже даже успела похоронить. А это, как утверждают американские военные, кадры атаки на штаб-квартиру КСИР: детонируют десятки ракет. Реальный ущерб Корпусу стражей исламской революции неизвестен. Зато наглядно видно, как стирают с лица земли мирные кварталы.

Сирены в Иерусалиме

В Иерусалиме воют сирены. В небе над городом - инверсионные следы от ракет. Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по офису израильского премьера. В Тель-Авиве эту информацию опровергли. Но судьба Биньямина Нетаньяху в течение дня оставалась неизвестной. Последний раз он выступал в воскресенье вечером с призывами усилить удары по Тегерану. Семья Нетаньяху находится в Майами.

"В ходе десятой волны операции "Правдивое обещание - 4" офис премьер-министра этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами "Хейбар", - говорится в заявлении.

В город Бей-Шемеш, который Иран атаковал баллистической ракетой, прибыла высокопоставленная делегация: президент Израиля Ицхак Герцог, бывший премьер Нафталли Беннет. Негодуют из-за гибели 10 человек.

"Этот этап определит, кто будет руководить Ближним Востоком. Вот что мы видим перед своими глазами: империя зла со своими марионетками, и я рекомендую любой марионетке даже не сметь думать, что она начнет с нами новую войну", - сказал Герцог.

На вопрос журналистов о гибели более 150 иранских детей в результате бомбежки начальной школы для девочек израильские власти предпочитают не отвечать.

Запад вступает в войну?

На кипрской базе ВВС Великобритании звучат сирены. Официальная Никосия заявила: беспилотник "Шахед" нанес незначительный ущерб военным объектам. Тем не менее истребители поспешили улететь на безопасное от места дислокации расстояние. Атака произошла после того, как британский премьер выразил готовность помочь США в войне против Ирана.

Горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре в Саудовской Аравии. По нему отработал иранский беспилотник. В Дубае вместо достопримечательностей туристы теперь могут увидеть ракеты прямо из окна автомобиля. Иран продолжает наносить ответные удары по американским базам в этом государстве Персидского залива.

Иран готов сопротивляться

Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение нескольких американских военных самолетов F-15 на своей территории. Экипажи смогли катапультироваться. Одного из пилотов местные жители эвакуировали своими силами, погрузив в багажник автомобиля. Машины американцев оказались уничтожены взрывами на базе.

Зона ближневосточного конфликта неуклонно расширяется. Армия Израиля объявила о начале операции в Ливане. Начальник ее генштаба призвал готовиться к долгим боям. Это - якобы возмездие за то, что "Хезболла" включилась в конфликт на стороне Ирана. Президент Ливана выступил с заявлением о том, что Бейрут не имеет отношения к пуску ракет по еврейскому государству. Тем не менее израильские снаряды полетели по столице, югу и востоку республики. По жилым кварталам. В результате удара погиб глава политического крыла "Хезболлы". И еще более 30 мирных жителей. Около 150 человек получили ранения.