Зеленский анонсировал четвертый раунд переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд переговоров с Россией может пройти в промежутке между 5 и 8 марта.

Как уточнил украинский президент, встреча изначально планировалась в Абу-Даби. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке место может измениться.

"Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, у нас есть Швейцария", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев "будет точно поддерживать любую из этих площадок для встречи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран нанес удар по крупнейшим энергообъектам Катара