Последние часы жизни Умара Джабраилова сняла камера видеонаблюдения: вот что он сделал перед тем, как покончить с собой

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах в элитном ЖК на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger.

По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. В последний год у него были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Дочь бизнесмена Альвина утверждает, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу".

Между тем, Telegram-канал "112" опубликовал кадры, снятые на камеры наблюдения в ЖК, где погиб Джабраилов. На видео попали последние часы жизни бизнесмена. На кадрах видно, как Умар выходит из дверей квартиры, садится в такси и уезжает в ресторан "Интерконтиненталь". Спустя время Джабраилов вернулся домой, спокойно зашел в квартиру.

(Видео смотрите по ссылке)

По данным "112" перед смертью бизнесмен успел отправить охранникам сообщение, в котором рассказал о своем намерении свести счеты с жизнью. Когда телохранители забежали в квартиру, то обнаружили Умара в крайне тяжелом состоянии и вызвали скорую. Спустя два часа Джабраилов скончался.

По поводу гибели бизнесмена уже высказалась его давняя возлюбленная Ксения Собчак. Журналистка с теплом отозвалась о бизнесмене. "Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность", — отметила Собчак.