Путин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из ОАЭ, Катара и Бахрейна

Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль-Халифой.

Российский президент поблагодарил главу ОАЭ за помощь нашим туристам, которые находятся в Эмиратах. И напомнил, что Москва и Абу-Даби участвовали в содействии мирному урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Но все наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН в нарушение принципов международного права.

В беседе с эмиром Катара говорили о рисках расширения конфликта и опасности вовлечения в него третьих стран. При обсуждении происходящего на Ближнем Востоке с королем Бахрейна Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть её в политико-дипломатическое русло.

В Кремле также отметили, что президент постоянно находится в тесном контакте с руководством Ирана и странами Персидского залива по теме эскалации конфликта.