Тегеран сообщил о смерти супруги Хаменеи

Иранское государственное телевидение сообщило о смерти супруги верховного лидера страны Али Хаменени. Уточняется, что она скончалась от ран, полученных при ударах США и Израиля по Тегерану.

Накануне иранские власти подтвердили информацию о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как сообщалось, он погиб в результате ударов Израиля и США по Исламской республике. Отмечается, что аятолла до последней минуты исполнял свои служебные обязанности и находился на рабочем месте в офисе.

Иранские СМИ сообщили, что роковой удар был нанесен рано утром в субботу, 28 февраля. Прежде о гибели Хаменеи объявили на Западе, в Иране подтверждали только смерть дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы, передает ТАСС.