Москвичей предупредили о скачках температуры

Переменчивая погода ожидает москвичей в ближайшие дни. Температура будет постоянно пересекать нулевую отметку, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик "Известиям", в начале недели воздух в столице прогреется до плюс 2 градусов. Однако уже 4 марта, температура вновь упадет до минус 3. Столбики термометров поднимутся до плюс 3 на следующий день, 5-го числа, пойдет снег с дождем. Однако уже в пятницу термометры вновь покажут минус 3.

Главная опасность для жителей и гостей столицы при такой погоде – гололед, предупреждает метеоролог. Дороги и тротуары из-за таких перепадов температуры покроются коркой льда. На выходных в Москву придут заморозки, и в Международный женский день столбики термометров не поднимутся выше нуля.