Стало известно, что сказал отец о романе Бероева с 21-летней балериной

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. Пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась пару недель назад. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Новая избранница на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка выглядит совсем юной. Анна — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.

Оказывается, молодожены скрыли свадьбу даже от родителей. Отец Бероева Вадим Михеенко признался, что не присутствовал на торжестве. В беседе с журналистами НТВ он коротко высказался о новой жене Егора. Михеенко объяснил, что дал сыну слово не обсуждать его личную жизнь с прессой.

"Я дал слово своему сыну не разговаривать на темы, касающиеся его. Мужик сказал — мужик сделал", — заявил отец Бероева.

Мать актера Елена Бероева была также немногословна. Ей задали вопрос о скором пополнении в семье сына, а в ответ получили иронию. Бероева ехидно показала на собственный живот и ответила: "Да, жду, вот видите — беременная".