Путин и король Бахрейна призвали к прекращению боев на Ближнем Востоке

Развитие событий на Ближнем Востоке ставит под угрозу безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Москва готова использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

Президент России и король Бахрейна подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в регионе Ближнего Востока. Стороны согласились, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля, передает пресс-служба Кремля.

Путин и Аль Халифа назвали беспрецедентной эскалацию обстановки вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля. Это ставит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями, подчеркнули лидеры.