Форум "Антиконтрафакт-2026" пройдет в Астане 27-28 мая

В период с 27 по 28 мая 2026 года в Астане на полях заседания Евразийского межправительственного совета состоится XIV Международный форум "Антиконтрафакт-2026".

Форум является главной площадкой по обсуждению в рамках евразийской интеграции и цифровой трансформации проблемных вопросов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, противодействия незаконному обороту промышленной продукции, обеспечения легальности оборота пищевой и медицинской продукции, вопросов технического регулирования и безопасности товаров, защиты прав потребителей, противодействия нарушениям при осуществлении интернет-торговли, применения таможенных и антимонопольных инструментов борьбы с контрафактом.

В работе форума традиционно принимают участие представители государственных органов власти, бизнес-сообщества, общественные и научные организации.