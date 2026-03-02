Испания запретила Трампу использовать базы для атаки на Иран

Испания отказывается поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана. Мадрид дистанцируется от позиции Парижа, Берлина и Лондона, которые готовы предпринять даже наступательные действия в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр, пишет El Pais.

По данным издания, Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран. В то же время, Мадрид осудил "абсолютно неоправданные" нападения Ирана на страны Персидского залива и, в частности, на Кипр.

Как сообщили в Минобороны Испании, отказ Мадрида оказать военную поддержку Вашингтону и Тель-Авиву привел к тому, что Пентагон вывел дюжину самолетов-заправщиков KC-135, дислоцированных на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в Севилье и на авиабазе Рота в Кадисе. Воздушные танкеры использовались для дозаправки истребителей-бомбардировщиков в полете.