Завязал с наркотиками, мечтал найти любовь и панически боялся заболеть: что происходило с Умаром Джабраиловым перед смертью

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах в элитном ЖК на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger.

По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. В последний год у него были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Кроме того, долгое время предприниматель боролся с депрессией.

Бывший адвокат Джабраилова Александр Карабанов рассказал ТАСС, что Умар проходил лечение от наркозависимости, но в последнее время бизнесмен не употреблял наркотические вещества. "Ранее Умар Джабраилов хоть и проходил лечение от наркозависимости, о чем было опубликовано в различных СМИ в разные его периоды жизни, но в последнее время, я уверен, бизнесмен ничего не употреблял", — отметил Карабанов.

В крови предпринимателя действительно не обнаружено следов наркотиков или алкоголя. По словам знакомых Джабраилова, с 17 февраля он соблюдал строгий пост Рамадан.

Между тем Baza пишет, что Умар находился в глубокой депрессии и искал непродолжительные отношения. Бизнесмен каждый день знакомился с девушками в Сети, писал им и приглашал к себе в гости. Он переживал, что так и не нашел любовь. Джабраилов знакомился с девушками, которые ставили ему "лайки" в запрещенной социальной сети Instagram, а также искал спутниц в тематических чатах в Telegram.

При этом 67-летний бизнесмен панически боялся заболеть. Он часто обращался к врачам, особенно к неврологу, и регулярно сдавал анализы: на фоне прежнего нездорового образа жизни проверял печень и обследовался на возможные инфекции.

Похоронят Джабраилова 3 марта. Сейчас решается вопрос о месте, в котором пройдет церемонии прощания. Семья планирует провести панихиду в Грозном или в селе Новые Атаги.