Макрон решил рассеять стратегические бомбардировщики по Европе

Подобие "архипелага вооруженных сил" намерен создать президент Франции, разместив стратегические ВВС по всей Европе. По замыслу Эммануэля Макрона, такое "рассеивание" осложнит расчеты противникам.

Как заявил Макрон, такие шаги пойдут на пользу провозглашенной им "продвинутой ядерной доктрине". По словам французского лидера, французские подводные лодки уже "растворяются" в Мировом океане, гарантируя перманентную возможность нанесения ударов. Выступление Макрона транслировали в соцсети Х.

Москва неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России и выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".