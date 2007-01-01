Андрей Губин не верит в смерть родителей: "На могиле у матери ни разу не был"

Андрея Губина в 90-х обожал народ. Его хиты "Мальчик-бродяга", "Зима-холода" и "Девушки, как звезды" напевала вся страна. Однако в середине нулевых артист тихо ушел со сцены.

О том, что случилось, Губин не любит говорить. В одном из интервью он обмолвился, что перестал выступать из-за неизлечимой болезни: врачи поставили ему диагноз левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой человек постоянно ощущает боль во всем теле. Андрей уверяет, что он буквально "гниет заживо".

Певец говорил, что его состояние ухудшилось после смерти родителей. Папу и маму он потерял одного за другим. В марте 2007 года умер Виктор Губин, а в июне 2012-го Светлана Губина.

Однако в новом интервью исполнитель сделал шокирующее признание. В беседе с Ксенией Собчак он заявил, что не верит в смерть родителей. Из-за этого, как уверяет сам Губин, он ни разу не был на могиле матери после ее похорон.

"Вы уж простите, что я такой психопат долбанутый. Потому что то, что я видел, это все было крайне странно. Какой-то кукольный театр, все было наиграно как-то, не по-настоящему. Я иногда попадаю в такую ситуацию, что я вот прямо чувствую кино вокруг меня. Я не психопат, я абсолютно адекватный человек, я в метро езжу. Может быть, это очень глубокая травма для меня, и мой мозг не в состоянии это переварить до сих пор. Я на могиле у матери ни разу не был", — поделился Андрей.

Сразу после шокирующих слов Губин принялся уверять Собчак, что он вполне здоров психически. По словам музыканта, у него нет социопатии, он без проблем общается с людьми.

"Я хожу на концерты, где тысячи людей. Я стою в партере в стоячем. То есть я абсолютно нормальный, адекватный человек. Я люблю ездить в метро, на девчонок смотрю. Езжу на велосипеде, спортом занимаюсь, общаюсь — все нормально. То есть у меня нет психологических загонов", — подчеркнул Губин.