Медведев назвал триггер для начала третьей мировой войны

Формально третья мировая война еще не идет. Однако она может начаться в любое время, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос, началась ли уже мировая война, зампред Совбеза отметил: война может начаться в любой момент, если американский президент Дональд Трамп продолжит свой безумный курс. Медведев подчеркнул, что триггером может стать любое событие.

Зампред Совбеза также прокомментировал манеру западных политиков вести переговоры для вида, оттягивая время для достижения своих истинных целей. Медведев подчеркнул: к сожалению, нет никаких волшебных лекарств от действий махровых идиотов и клинических ублюдков, передает ТАСС.