Канонада группировки войск "Север" ставит точку в борьбе за населенный пункт Круглое в Харьковской области. Как только облака пыли рассеялись, штурмовики зачистили оставшиеся здания и убедились, что сопротивление тут оказывать некому.

Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки "Север": "Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной брига ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мираполе и Покровка Сумской области".

Отличились и бойцы группировки войск "Запад". Там под наш контроль перешел населенный пункт Дробышево Донецкой народной республики. Наступление начали на бронемашинах. Однако работа потребовала более тонкой стратегии. Штурмовики быстро перестроились на пешую атаку. Пока передовые части концентрировали силы на окраине населенного пункта, артиллеристы не давали радикалам поднять головы и разгадать замысел российского командования. За перемещением ВСУ наблюдали с дронов, поэтому четко знали, где враг.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Подразделение группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Решип и Отсковка Красный Лиман ДНР, Волчияр, Боровая и Осиново Харьковской области".

На красноармейском направлении расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки войск "Центр" термобарическими снарядами буквально спалил дотла опорный пункт ВСУ. Если бы разведка его не заметила, наш штурмовой отряд рисковал попасть в засаду. Теперь путь вперед расчищен - благодаря своевременным тактическим действиям.

Днепропетровская область. Здесь работает "Восточная" группировка войск. По замаскированным пунктам управления БПЛА артиллеристы нанесли удар из установок "Гвоздика". Враг расположился в одном из заброшенных зданий и вычислить его оказалось крайне непросто. ВСУ тщательно скрывали свои позиции. Кроме того, постоянно подавляли сигнал, чтобы их было труднее обнаружить с воздуха. Однако и эти усилия для наших бойцов помехой не оказались.

Украинские РЭБ не смогли помешать и расчетам FPV-дронов группировки войск "Днепр". На правом берегу реки противник плотно засел в подвалах брошенных жилых домов. Однако стоило боевикам попытаться передислоцироваться, как они были незамедлительно определены и атакованы. Российские операторы БПЛА наращивают воздействие на противника и не позволяют ему плотно закрепиться. Накануне ударные коптеры точными попаданиями уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и не дали развернуть и замаскировать антенно-мачтовые радиоретрансляторы.