Объем международных перевозок по пяти основным транспортным коридорам России вырастет

Объем международных перевозок по пяти основным транспортным коридорам России к 2030 году должен вырасти в полтора раза. И потому на этих направлениях необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру - план уже утвердило правительство. Тема стала одной из главных на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.

Также обсудили социальные вопросы. Речь шла о доходах старшего поколения, которые находятся на особом контроле правительства. С 1 января были проиндексированы страховые пенсии, а с 1 апреля это коснется и социальных пенсий.