Объем международных перевозок по пяти основным транспортным коридорам России вырастет

Объем международных перевозок по пяти основным транспортным коридорам России к 2030 году должен вырасти в полтора раза. И потому на этих направлениях необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру - план уже утвердило правительство. Тема стала одной из главных на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.
Также обсудили социальные вопросы. Речь шла о доходах старшего поколения, которые находятся на особом контроле правительства. С 1 января были проиндексированы страховые пенсии, а с 1 апреля это коснется и социальных пенсий.
"Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек. Это в том числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца. А также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям. Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", - сказал Мишустин.