Киев лжет о неисправности трубопровода "Дружба", никаких технических препятствий для перезапуска транзита нефти нет, заявил премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан на заседании Совбеза страны представил спутниковые снимки. Они доказывают, что инфраструктура полностью пригодна к работе. Орбан призвал Зеленского прекратить шантаж и возобновить поставки углеводородов. Пока этого не будет сделано, Будапешт сохранит в силе ответные меры.

Венгрия перестала снабжать Украину дизельным топливом и заблокировала для нее военный кредит ЕС на 90 миллиардов евро. С конца января остается без российской нефти и соседняя Словакия. Ее премьер Роберт Фицо сообщил, что намерен запросить встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации вокруг трубопровода "Дружба".