"Он обожал мои ключицы": реакция Волочковой на смерть Умара Джабраилова вызвала оторопь

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах в элитном ЖК на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой.

О смерти приятеля высказалась балерина Анастасия Волочкова. Она назвала бизнесмена привлекательным и сексуальным мужчиной.

"Знаю его как прекрасного и добродушного человека. Мы часто встречались компаниями, дружили и были на позитиве. От него всегда веяло добром, радостью, юмором. Это какая-то ужасная история, когда человек сам лишает себя жизни. Я не знаю, что могло произойти с ним, но кроме хороших слов ничего не могу сказать о нем", — поделилась Волочкова с VOICE.

По словам балерины, Джабраилов восхищался ее красотой. Анастасия похвасталась, что регулярно получала от бизнесмена комплименты.

"Когда мы пересекались на мероприятиях и я была в платьях с открытыми плечами, он всегда говорил: "Я обожаю твои ключицы". Эти слова его я не забуду никогда. Он очень любил женщин", — заявила Волочкова.

Однако пользователей Сети безобидный комментарий балерины разозлил. Народ считает, что артистка пытается пиариться на чужой смерти. Мол, она не выразила соболезновал семье, зато, как всегда, прорекламировала себя. "Оторопь берет от ее слов. Человек умер, а Настя про секс"; "Волочкова в своем репертуаре, она самая-самая, а что там случилось и не важно"; "Анастасия как никто умеет перетягивать одеяло на себя. Да уж, почтила память приятеля", — обсуждают пользователи Сети в тематических пабликах.