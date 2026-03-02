Трамп не исключил ввода войск в Иран

Президент США не исключает отправки наземных войск в Иран. Дональд Трамп заявил The New York Post: он пойдет на такой шаг, если это будет необходимо. Американский лидер утверждает, что операция "Эпическая ярость" была проведена с опережением графика, в результате были уничтожены десятки высокопоставленных иранских чиновников.

Глава Пентагона также не исключил ввода американских войск в Иран. Пит Хегсет заявил, что сейчас американских войск в Иране нет - но было бы глупо подробно рассказывать о планах США. По словам министра обороны, Трамп гарантирует любые действия для продвижения американских интересов.

Трамп ранее рассказал, что принял окончательное решение об ударе по Ирану после финальных переговоров в четверг в Женеве. По словам американского лидера, толчком стала информация о том, что Иран, якобы, тайно возобновляет работу над ядерными проектами.