Российские танкисты выстрелом с дистанции около 10 км накрыли опорник ВСУ

Информация о ситуации в зоне спецоперации. Наши военные наносят сокрушительное поражение инфраструктуре и живой силе ВСУ в тылу и на передовой, уверенно наступая по всему фронту.

Не дает врагу поднять головы штурмовая авиация. На кадрах - Су-25. Получив данные разведки о скоплении живой силы противника, пилоты тут же поднимают самолет в воздух. Работают парами на предельно малых высотах. Ракеты ложатся точно в заданный квадрат.

А вот так ведут бой расчеты войск беспилотный систем. На Красноармейском направлении в результате точной атаки ударных дронов сорвана ротация ВСУ в зоне боевого соприкосновения. А это Добропольский участок фронта - операторы БПЛА берут на таран тяжелые гексакоптеры противника и уничтожают их, не давая приблизиться к нашим позициям.

А на Днепропетровском направлении надежное огневое прикрытие штурмовым отрядам обеспечили экипажи Т-90 "Прорыв". В этот раз точным выстрелом с дистанции около 10 километров танкисты накрыли замаскированный в лесополосе опорник ВСУ.