Вынес раненых бойцов до точки эвакуации: подвиг прапорщика Никиты Цхай

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Джамшед Гадоев грамотно спланировал действия наших штурмовиков, которые скрытно подобрались к вражескому опорнику и, уничтожив боевиков, захватили его. Позже Джамшед с помощью беспилотника заметил приближение подкрепления ВСУ и передал координаты российским артиллеристам, которые открыли огонь. Большая часть неонацистов была уничтожена. Оставшихся в живых ликвидировали наши штурмовики.

Прапорщик Никита Цхай под атаками вражеских дронов добрался до двух раненых бойцов и оказал первую помощь. А потом под миномётным обстрелом вынес их на себе до точки эвакуации, откуда пострадавших доставили в медицинские учреждения. Жизни наших военных были спасены.