Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 3 марта, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как уточняет Министерство обороны России, восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, пять – над Белгородской областью и три БПЛА – над территорией Астраханской области.

Между тем мэр Новороссийска Андрей Кравченко оценил ситуацию после атаки вооруженных сил Украины, предпринятой украинскими националистами 2 марта. В городе поврежден 61 частный и 41 многоквартирный дом, взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах.

В Белгородской области мирный житель погиб в результате очередного целенаправленного удара беспилотника ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что жертвой детонации дрона в селе Головчино стал мужчина — он скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что киевскому режиму не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор: обстрелы городов, диверсии на инфраструктуре, покушения на представителей власти.